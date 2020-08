Roma supera Milano per contagi. Chiuse tutte le discoteche. Ed è polemica sullo stillicidio dei dati (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 479 i nuovi contagi di coronavirus in tutta Italia nel bollettino del 16 agosto: un dato in calo rispetto a quello di ieri (629). Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno di Ferragosto. Le regioni che registrano il maggior numero di nuovi casi di positivi sono il Veneto (78) , poi il Lazio (68) che precede la Lombardia (61). Nessun caso in tre regionia: Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati diffusi dall ministero della Salute. Coronavirus, Roma supera Milano per contagi Preoccupa la salita dei nuovi contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 68 casi (10 in più ... Leggi su secoloditalia

ROMA, 16 AGO - La stagione di Gianmarco Tamberi riparte con una vittoria all'estero. A Leverkusen, in Germania, l'azzurro si prende il successo saltando 2,29 al primo tentativo e batte il tedesco Mate ...

È una Ferrari «aliena», nella quale contano eleganza estetica, comfort di bordo e tecnologia, ovviamente senza mettere in discussione le prerogative del marchio: prestazioni esuberanti e guidabilità e ...

