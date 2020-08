Roma, Smalling si allontana: un top club è vicino alla firma con il difensore (Di domenica 16 agosto 2020) La Roma si prepara ad accogliere Dan Friedkin: l'imprenditore statunitense diventerà presto il nuovo presidente del club giallorosso. I capitolini sperano di potersi rilanciare dopo due stagioni particolarmente complicate. Il primo nodo da sciogliere riguarderà in particolar modo il mercato con alcuni punti fermi da confermare.caption id="attachment 933863" align="alignnone" width="1024" Smalling (Getty Images)/captionSmallingUno dei rebus riguarda l'acquisto di Chris Smalling. Il difensore inglese ha ben figurato nell'ultima stagione trascorsa a Roma, risultando determinante in diverse occasioni. Tuttavia, non appena è scaduto il prestito, ha fatto rientro al Manchester United che ora potrebbe utilizzarlo come pedina sul mercato. Infatti, secondo ... Leggi su itasportpress

