PS5: ecco le boxart dei prossimi giochi Ubisoft (Di domenica 16 agosto 2020) Amazon ha appena pubblicato le pagine con le boxart PS5 ufficiali di tre attesissimi giochi Ubisoft. Andiamole a vedere in questo articolo Sony ha rilasciato la boxart ufficiale del titolo di lancio per PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales non molto tempo fa per darci un’idea chiara di cosa possiamo aspettarci per il package delle versioni fisiche dei titoli PS5 non molto tempo fa. Il design è certamente piuttosto essenziale e pulito e si distingue da quello di PS4 in modo abbastanza netto. Ora, abbiamo le box art per PS5 di altri tre attesissimi giochi Ubisoft da guardare. Le boxart e i prezzi Amazon degli attesissimi titoli Amazon ha pubblicato le pagine con le boxart delle versioni dei prossimi maggiori titoli ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #PS5: ecco le boxart dei prossimi giochi Ubisoft #AssassinsCreedValhalla #FarCry6 #Sony #WatchDogsLegion #tuttotek - tuttoteKit : FIFA 21: ecco quali saranno le dimensioni del gioco #ElectronicArts #FIFA21 #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #XboxOne… - PlayStationBit : La nuova generazione sta arrivando. Ecco le cover #PS5 di #AssassinsCreedValhalla e #WatchDogsLegion #PlayStation… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Ecco la sinossi e un'immagine di #SpiderMan #MilesMorales che nasconde le potenzialità di #PS5 #PlayStation #PlayStatio… - ChiccoDiMaria : Riguardo ciò domani mi informo anche meglio su come è strutturato il single player, le attività e l'endgame, perché… -