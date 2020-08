MotoGp, Zarco prova a difendersi dopo il crash con Morbidelli: “vi spiego cosa è accaduto in quegli attimi” (Di domenica 16 agosto 2020) Johann Zarco è stato uno dei due protagonisti del terribile incidente che ha sconvolto il GP d’Austria di MotoGp, la frenata improvvisa del francese ha sorpreso Franco Morbidelli, che non ha potuto far altro che colpirlo a 300 km/h. Le loro moto hanno poi sfiorato Rossi e Viñales, fortunati a schivare per un niente due ‘proiettili’ impazziti. Interrogato sulla vicenda ai microfoni di Sky Sport, Zarco ha spiegato il suo punto di vista: “avevo più motore di Franco e ne ho approfittato per superarlo in rettilineo, l’ho passato a sinistra perché c’era spazio. Quando ho frenato ho fatto fatica a tenere la linea, lì Franco si è sorpreso e mi ha subito toccato e siamo volati. Ho avuto paura perché le nostre moto potevano centrare ... Leggi su sportfair

