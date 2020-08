Moto2 2020: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 16 agosto 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di Moto2 aggiornata. Dopo la prima gara in Qatar, la stagione si è interrotta a causa dell’emergenza cornavirus. Il campionato riparte da Jerez per concludersi regolarmente a novembre, ma con molte meno tappe in programma a novembre. LA classifica Marini 78 Bastianini 73 Martin 59 Lowes 59 Nagashima 55 Canet 43 Bezzecchi 40 Vierge 36 Roberts 35 Baldassarri 33 Schrotter 32 Gardner 25 Fernandez 25 Luthi 24 Navarro 19 Syahrin 17 Manzi 13 Bulega 8 Bendsneyder 5 Garzò 5 Aegerter 4 Dixon 4 Di Giannantonio 3 Chantra 3 Corsi 1 Ramirez 1 Leggi su sportface

