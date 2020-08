Monte del lago, trovate quattro bombe belliche inesplose: tutte fatte brillare (Di domenica 16 agosto 2020) Ancora reperti bellici rinvenuti nell'area del Trasimeno risalenti alla Seconda Guerra mondiale. Ben quattro bombe a mano di tipo inglese sono state infatti casualmente scoperte nella giornata del 14 ... Leggi su perugiatoday

repubblica : Usa, la richiesta della Casa Bianca: 'Anche Trump tra i volti del Monte Rushmore' - emergenzavvf : Ritrovato dai #vigilidelfuoco questa notte un uomo disperso ad #Arezzo. Avvistato dai droni in una zona boscata di… - zaiapresidente : ?????? Sabato scorso un gruppo di ragazzi volontari della Val di Zoldo son saliti fin sulla cima del Monte Civetta con… - achene_paolo : RT @TusciaP: Si insiste sulla movida, i giovani sono i portatori del covid. Ma il vero problema sono gli africani ben distribuiti in Itali… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente ??STRADA CHIUSA a Vicolo del Monte delle Capre per i rilievi del sinistro #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Monte del Trovate e fatte brillare quattro bombe a Monte del Lago TuttOggi Tutti gli eventi della prossima settimana a Limone Piemonte: tante le proposte per scoprire il territorio

Domenica 23 agosto alle 10 a Limonetto si terranno la Messa e la processione di San Chiaffredo, per celebrare il patrono della frazione Lunedì 17 agosto la parrocchia limonese propone un’escursione “S ...

Corte dei Conti, report sul bilancio finanziario del Parco Alta Murgia

Bari, 16 agosto 2020. “Nel precedente referto sulla gestione finanziaria 2017 questa Corte ha rilevato,riguardo ai compensi spettanti agli Organi,che non risulta intervenuta la valutazione congiunta d ...

Domenica 23 agosto alle 10 a Limonetto si terranno la Messa e la processione di San Chiaffredo, per celebrare il patrono della frazione Lunedì 17 agosto la parrocchia limonese propone un’escursione “S ...Bari, 16 agosto 2020. “Nel precedente referto sulla gestione finanziaria 2017 questa Corte ha rilevato,riguardo ai compensi spettanti agli Organi,che non risulta intervenuta la valutazione congiunta d ...