Milan, due nomi per rinforzare il centrocampo (Di domenica 16 agosto 2020) Commenta per primo Il Milan sta sondando diversi profili per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da gazzetta.it , oltre Bakayoko i rossoneri seguono con attenzione Pessina e Florentino . Leggi su calciomercato

AntoVitiello : #Bakayoko a TMW: 'Tutti sanno che il #Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore… - pisto_gol : @FORZANYC @nickjerseyboy Senza Sacchi non ci sarebbe stato quel Milan. Che in Europa vinse in due anni quello che a… - yesid_granados : RT @TheRiddler1899: La stessa persona che finora ci ha sempre preso, perché molto vicino ad ambienti Milan. Mi dice che Ibra è solo show.Qu… - RicozSenpai : RT @TheRiddler1899: La stessa persona che finora ci ha sempre preso, perché molto vicino ad ambienti Milan. Mi dice che Ibra è solo show.Qu… - Juan__DAv : RT @MilanPress_it: A una settimana dall’inizio del ritiro, il #Milan ha acquistato solo due giovani ????? In via Aldo Rossi si vuole innanz… -