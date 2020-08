Migranti positivi in fuga, il poliziotto: “l’ordine è di non fermarli” (Di domenica 16 agosto 2020) Migranti in fuga col coronavirus, quello che rivela un poliziotto è sconcertante. “L’ordine è non fermarli. La priorità è far guadagnare l’accoglienza”. Se non fosse che a dirlo è un rappresentante dello Stato, si stenterebbe a crederci anche se nel sottobosco delle polemiche non sembra neppure una novità quello che succede nel ‘complicato’ mondo dell’accoglienza in Italia. L’ordine è preciso: “Non fermare i Migranti in fuga”. La denuncia, pesantissima, è degli agenti di Polizia impegnati nell’Agrigentino e alle prese con gli sbarchi quotidiani di clandestini, spesso contagiati dal coronavirus, che una volta portati nei centri ... Leggi su chenews

Pozzallo - Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ieri sera ha pubblicato un video sulla pagina facebook del Comune del Pozzallo per fare il punto della situazione coronavirus in città. “Ieri sono ...

Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di Ferragosto del ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore si sono registrati 629 nuovi positivi, in aumento rispett ...

