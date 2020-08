Ma quali controlli. A Roma tamponi fantasma per chi torna dall'estero (Di domenica 16 agosto 2020) «Sono passati 5 giorni dall'ennesimo provvedimento che dice: 'Se torni da Spagna, Grecia, Croazia o Malta devi fare tamponè e tra Fiumicino e tutta Roma i tamponi sono fantasma. Nemmeno Wanna Marchi». Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in un video su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Il Governo Wanna Marchi vi obbliga a fare il tampone ma non ve lo fa fare. Ridicoli. #wannamarchi ... Leggi su iltempo

Ma quali controlli. A Roma tamponi fantasma per chi torna dall'estero

«Il governo aveva detto: "Allestiremo tamponi veloci negli aeroportì - prosegue Ruggieri - Eccome no: ieri sera, 15 agosto, alle 22, a Fiumicino, dopo 4 - dicasi 4 - giorni spiegavano imbarazzati che ...

