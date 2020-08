Lecce, Shakhov può andarsene: sul trequartista c’è il Crotone (Di domenica 16 agosto 2020) Lecce, Shakhov può andarsene: sul trequartista c’è il Crotone, vedremo come si muoveranno i pitagorici per la serie A Yevgen Shakhov può lasciare il Lecce nella prossima finestra di mercato. Sul talento ucraino ci sono diverse squadre, ma nelle ultime ore il Crotone sembra essere in vantaggio per accaparrarsi il cartellino del giocatore. Il Crotone, alla ricerca di un trequartista di qualità, ha messo il talento ucraino classe ’90 nel mirino: le prossime settimane saranno decisive per poter convincere il club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Come riporta gianlucadimarzio.com, Yevgen Shakhov potrebbe lasciare Lecce nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il Crotone, alla ricerca di un trequartista di qualità, ha messo il talento ...

Come riporta gianlucadimarzio.com, Yevgen Shakhov potrebbe lasciare Lecce nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il Crotone, alla ricerca di un trequartista di qualità, ha messo il talento ...