Israele, due razzi lanciati nella notte al confine con Gaza (Di domenica 16 agosto 2020) Sono ripresi gli scontri nella Striscia al confine con Gaza. Israele ha risposto colpendo due obiettivi sensibili di Hamas. Riprendono gli scontri dopo alcuni mesi di pausa. Due razzi e alcuni palloni incendiari sono stati infatti lanciati verso le comunità israeliane che abitano a ridosso della Striscia di Gaza. Entrambi sono stati intercettati dal sistema … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

IsraelinItaly : Il Municipio di @TelAviv stasera si tinge dei colori delle bandiere d’#Israele ???? ed #EmiratiArabi Uniti ???? dopo l’… - lemonfromRome : @michele_geraci Sul punto 6, in mi sembra che in MO ci siano due schieramenti: Emirati, Arabia Saudita, Egitto ( tu… - StreetNews24 : Israele ed Emirati arabi uniti hanno firmato il loro primo accordo di cooperazione dopo l'annuncio di due giorni fa… - StefanoSegator2 : PACE SENZA PACE! I PROCLAMATISI PALESTINESI INVIANO RAZZI VERSO ISRAELE CHE CONTRACCAMBIA. CHI RIFORNISCE DI ARMI Q… - StefanoSegator2 : Israele, due razzi lanciati da Gaza -

Ultime Notizie dalla rete : Israele due

la Repubblica

Abu Dhabi, 16 ago. (Adnkronos/Dpa) - Israele ed Emirati arabi uniti hanno firmato il loro primo accordo di cooperazione dopo l'annuncio di due giorni fa sulla normalizzazione delle loro relazioni dipl ...William Wechsler, esperto dell’Atlantic Council ed ex vice sottosegretario al Pentagono, spiega a Formiche.net perché gli accordi di Abramo rappresentano una vittoria per tutti (anche per Biden), tran ...