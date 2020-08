“Il virus non va in vacanza, tampone non prima delle 72 ore”, l’epidemiologo Lopalco spiega le misure in Puglia per chi rientra da paesi a rischio (Di domenica 16 agosto 2020) La Regione Puglia ha deciso di non seguire le indicazioni dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza: in Puglia i tamponi ai turisti e italiani che arrivano da Malta, Spagna, Grecia e Croazia dovranno essere effettuati non prima di 72 ore dal momento dell’arrivo, anziché entro 48 ore come stabilisce l’ordinanza ministeriale. A spiegarne le motivazioni, in un video informativo, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese per l’emergenza coronavirus che sottolinea che “il virus non va in vacanza”. “In Puglia abbiamo dovuto agire subito, perché i casi di rientro erano davvero tanti e importanti. Quasi tutti riguardano giovani e alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano

