Il diesel costerà più della benzina (Di domenica 16 agosto 2020) Minore accisa del gasolio rispetto alla benzina Consultazioni sul web, scelta partecipataEffetti della decisioneMinore accisa del gasolio rispetto alla benzina Torna su C'è anche la questione della minore accisa del gasolio rispetto alla benzina tra le consultazioni sul web, iniziate lo scorso 31 luglio e programmate fino al 31 agosto dal ministero dell'Ambiente. Un percorso che, come ha chiarito il titolare del ministero, Sergio Costa, punta ad abbandonare «i sussidi ambientalmente dannosi e poter cominciare la stagione dei sussidi ambientalmente favorevoli nello spirito di quella transizione ecologica che era già necessaria ma che ora è ancora più urgente per costruire il New Green Deal dopo l'emergenza Covid». Consultazioni sul web, scelta partecipataTorna ... Leggi su studiocataldi

