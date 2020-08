FIFA 21: ecco quali saranno le dimensioni del gioco (Di domenica 16 agosto 2020) Grazie allo Store di Microsoft veniamo a conoscenza delle dimensioni di FIFA 21. Non siamo molto lontani dalla scorsa edizione Le stagioni calcistiche stanno finendo proprio in queste ultime settimane, con un estremo ritardo a causa della pandemia di COVID-19. Proprio per questo motivo anche il percorso comunicativo di FIFA 21 ha subito dei ritardi, ma finalmente stiamo entrando nel vivo. Nell’ultimo periodo infatti abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dettagli circa le nuove licenze o le le novità riguardanti la Modalità Carriera di FIFA 21. Quello che non cambierà molto però sarà il peso del gioco di Electronic Arts, rimaste pressapoco uguali dalla scorsa edizione. Svelate le dimensioni di FIFA 21 grazie al Microsoft ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : FIFA 21: ecco quali saranno le dimensioni del gioco #ElectronicArts #FIFA21 #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #XboxOne… - il_Finnico : #OnThisDay - Sapete perché anche nelle amichevoli internazionali c'è un limite di sostituzioni? La 'colpa' è di S… - infoitscienza : Fifa 21: da Cantona a Eto'o e Puskas, ecco le nuove Icon e su chi scommettere - infoitscienza : Fifa 21, la prova: ecco tutte le novità. Kakà, nuovi dribbling, cambiano UT e Volta - infoitscienza : Ecco il nuovo stemma della Roma FC in FIFA 21 – FOTO -