F.1, GP Spagna - Hamilton domina, Verstappen secondo (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, è riuscito a mantenere la leadership dal primo all'ultimo giro, senza subire il minimo disturbo da parte degli avversari. Per Lewis è la vittoria numero 88 in carriera. Seconda posizione per Max Verstappen, l'unico in grado di poter infastidire le Mercedes. L'olandese della Red Bull Racing si è lasciato alle spalle Valtteri Bottas e si conferma così in seconda posizione nella classifica iridata.Imprendibile. In appena sette giorni, la Mercedes sembra aver imparato dai propri errori. Oggi la gestione delle gomme è stata perfetta, soprattutto per quel che riguarda Hamilton. "Questa è la mia ottantottesima vittoria, sono davvero ... Leggi su quattroruote

