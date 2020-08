Dramma di Ferragosto nel tarantino: bimbo di 20 mesi annega in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) Dramma di Ferragosto in provincia di Taranto. Un bimbo di 20 mesi originario di Massafra è morto annegando nel pomeriggio di ieri in una piscina all’interno di una villa privata sita a Palagiano (cittadina tarantina da 16.000 anime). Secondo quanto scritto dai media che hanno riportato una prima ricostruzione fornita agli inquirenti che stanno indagando … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

