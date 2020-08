Covid-19, nuova ordinanza: discoteche chiuse e mascherina obbligatoria dalle 18 (Di domenica 16 agosto 2020) Il ministro della Salute Speranza firma una nuova ordinanza per prevenire i contagi da Covid-19: discoteche chiuse e mascherina obbligatoria dalle 18 alle 6 “Sto firmando una nuova ordinanza che prevede: 1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. 2. Obbligo di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

“Sto firmando una nuova ordinanza che prevede: 1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. 2. Obbligo di ...

Da lunedì 17 agosto in tutta Italia discoteche e luoghi di ballo assimilati chiusi e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida ROMA – Al termine di una riunione con i Governatori, il Gov ...

