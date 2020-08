Coronavirus, discoteche contro chiusura: 'Noi capro espiatorio' (Di domenica 16 agosto 2020) 'Prendiamo atto del provvedimento, basato su un aumento dei contagi ma non ci sentiamo responsabili'. Così Maurizio Pasca, Presidente di Silb Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ... Leggi su tgcom24.mediaset

Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine
Coronavirus, le discoteche aperte sono un rischio per tutti: ecco perché la Sardegna dovrebbe chiuderle
Coronavirus, il governo chiude tutte le discoteche d'Italia. Aiuti agli operatori. Mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici
Un ragazzo intervistato in discoteca: 'L'estate è una sola!' Ah si? E io che credevo che tornasse ogni anno...