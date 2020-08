Coronavirus, da governo stop alle discoteche in tutta italia (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - stop alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, ... Leggi su gazzettadiparma

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - PaolaTacconi : RT @ALEX_BRITTI: coronavirus: qualsiasi cosa faccia il governo nn va bene, l’opposizione invece di proporre critica, noi pesci in barile, l… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Dopo tutta la propaganda negativa fatta anche dai #negazionisti e che invece qualcuno come questa qua ha preso per buo… -