Coronavirus, c’è un errore matematico che ci impedisce di capirlo (Di domenica 16 agosto 2020) In un articolo della BBC viene posta una domanda alla quale pochi sanno rispondere: “Immaginate che la vostra banca vi offra un piano che preveda la duplicazione del valore depositato ogni tre giorni, con un investimento iniziale di un euro. Quanto tempo vi occorrerebbe per diventare milionari: un anno? Sei mesi? 100 giorni?“. L’obiettivo è cercare le ragioni “psicologiche” dietro alla pericolosità di un errore matematico. La risposta è che occorrono molto meno di 100 giorni: ne bastano 60, e a quel punto il conto corrente mostrerebbe un saldo di 1.048.576 euro. Un mese più tardi, la cifra avrebbe superato il miliardo; un anno dopo, avremmo la spaventosa cifra di 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 di euro (un uno seguito da 36 zeri, esattamente così). Il meccanismo ... Leggi su tpi

