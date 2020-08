Comune di Salerno, distribuite 10mila mascherine: la soddisfazione del sindaco (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Salerno ha completato con pieno successo la prima parte dell’operazione di distribuzione gratuita di mascherine organizzata dalla Regione Campania nelle località più frequentate e nei luoghi della Movida nelle giornate ferragostane. Il Nucleo di Protezione Civile e L’Humanitas hanno distribuito, tra il 14 ed il 15 agosto, oltre diecimila mascherine. Il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno provvederà questa sera alla distribuzione in Piazza Portanova. La distribuzione gratuita delle mascherine della Regione Campania (anche pediatriche) nel capoluogo proseguirà anche giovedì 20 e sabato 22 sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 24.00 in piazza ... Leggi su anteprima24

myriam_salerno : RT @Marco_europa: In occasione della cittadinanza onoraria a Andrea Riccardi e @Marco_europa il comune di #Latronico inaugura un murales in… - salernonotizie : Comune #Salerno: anche in serata prosegue la distribuzione delle mascherine - naxmily : @poesiebruciate si ma salerno è chiaramente il nemico comune di tutta la campania - grantouritalia : Alla scoperta degli angoli meravigliosi del Cilento: Castellabate, un comune sparso della provincia di Salerno, div… - clarissa_gmai : RT @CesareVanzetti: @lorenzodalai @nzingaretti DC e PCI si sono alleati col patto di Salerno in nome dell'antifascismo. Contro il nazismo s… -