Calciomercato Sassuolo – Arriva ufficialmente Kaan Ayhan | ecco l’annuncio

Nonostante qualche problema relativo alla clausola recissoria, il Sassuolo comunica ufficialmente l'arrivo del difensore Kaan Ayhan, acquistato dal Fortuna Düsseldorf da poco retrocesso in seconda divisione tedesca. Difensore centrale classe 1994, il difensore acquistato a titolo definitivo ha disputato 32 presenze condite da 2 goal e 3 assist. In nazionale turca conta 28 presenze e 3 reti, ed il suo arrivo in Italia è stato caldeggiato dal compagno di nazionale Demiral, attualmente alla Juventus ma con anch'egli un passato recente in neroverde.

SOSFanta : ?? UFFICIALE - Nuovo possibile titolare nel #Sassuolo: occhio alle punizioni ? - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Sassuolo, preso Kaan Ayhan: il comunicato - Mediagol : #Calciomercato #Sassuolo, ora è ufficiale: #AyhanKaan è neroverde. Il comunicato del club - zazoomblog : Calciomercato Sassuolo: Ayhan si attende ufficialità e comunicato - #Calciomercato #Sassuolo: #Ayhan… - Mediagol : #Calciomercato #Sassuolo, ora è ufficiale: Ayhan Kaan è neroverde. Il comunicato del club -

Calciomercato, Sassuolo: dal Fortuna Düsseldorf arriva Kaan Ayhan

Il Sassuolo Calcio comunica di aver completato l’acquisto, a titolo definitivo dal Fortuna Düsseldorf 1895, del difensore Kaan Ayhan, classe ’94.

