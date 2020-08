Valeria Liberati e Chavy di nuovo insieme ma per il momento il pr non commenta (Di sabato 15 agosto 2020) Alla fine Valeria Liberati, dopo le tante segnalazioni, ha deciso di raccontare che cosa sta succedendo nella sua vita! Come si era capito, lei e Chavy si stanno rivedendo, del resto lo avevano detto anche nella puntata di Temptation Island “un mese dopo”. Valeria aveva però fatto capire che Chavy insisteva nel volerla vedere ma che lei si era presa del tempo per capire, considerato il fatto che non si sentiva più innamorata. A quanto pare però i sentimenti sono tornati e così, nonostante tutto quello che oltre 4 milioni di persone hanno visto nel corso di questa edizione di Temptation Island, i due sono tornati insieme. Al cuor non si comanda, la vita è la loro e solo Valeria e Chavy possono sapere quello ... Leggi su ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Valeria Liberati e Ciavy sono tornati insieme. L’annuncio - blogtivvu : Temptation Island, Valeria e Ciavy ci riprovano: interviene la Liberati e svela come mai sono tornati insieme! ??… - blogtivvu : Temptation Island, Valeria e Ciavy ci riprovano: interviene la Liberati - Novella_2000 : Colpo di scena (ma forse neanche troppo): una coppia di Temptation Island è tornata ufficialmente insieme - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ #ValeriaLiberati ci ripensa e torna con Andrea Maliokapis (#Ciavy)! Ecco i motivi della sua dec… -