Traffico Roma del 15-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sull’intero percorso della Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della Roma Teramo scarsi gli spostamenti anche su via del Foro Italico e sulla tangenziale est Nessuna particolare difficoltà nella città di Roma ma Don Bosco a causa di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio continua ad essere chiusa al Traffico via Marco Fulvio Nobiliore tra Piazza San Giovanni Bosco e via Giuseppe salvioli divieto di transito siamo ora al della Vittoria su via Edmondo De Amicis in direzione Stadio Olimpico a causa della perdita d’acqua provocata da una conduttura danneggiata e sulla linea metro B proseguono salvo modifiche Fino al 23 agosto i lavori di manutenzione nella stazione di au Fermi le corse sono ... Leggi su romadailynews

Ostia – Parapedonali in metallo per separare la pista ciclabile dal traffico automobilistico al centro delle polemiche riguardo all’ultima contestata realizzazione del X Municipio. Per il sindacato Ci ...

Ferragosto in Abruzzo, turisti in montagna e nei Parchi

(ANSA) - PESCARA, 15 AGO - Traffico intenso questa mattina sulle autostrade interne d'Abruzzo per raggiungere le località di montagna e dei Parchi dove trascorrere il Ferragosto. Sulla A24, a parte la ...

