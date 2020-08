Tra un mese le elezioni regionali, banco di prova per governo e maggioranza (Di sabato 15 agosto 2020) (AGI) - Sette regioni, diciotto milioni di elettori, tante partite in gioco. Il voto che si terrà il 20 e 21 settembre, rigorosamente con mascherina e ben distanziati, non servirà solo e soprattutto a rinnovare i governatori di Liguria, Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Marche e Valle d'Aosta. Perché come spesso succede in ballo ci sono i destini di alcuni leader di partito, gli equilibri all'interno della maggioranza e, secondo alcuni, anche la tenuta del governo Conte, In Liguria, e forse anche nelle Marche, infatti, si metterà di nuovo alla prova l'alleanza Pd-M5s, asse portante del governo. Dopo il via libera incassato dalla votazione su Rousseau dalla base grillina, il Movimento 5 stelle si mette alla prova in una delle sue regioni simbolo, ... Leggi su agi

domeniconaso : Siete irresponsabili. Se tra un mese vi vedo cantare commossi sui balconi vengo a trovarvi uno per uno e vi sputo in faccia. - fanpage : Eroi per qualche mese, dimenticati a fine emergenza. Tanta gloria nel momento del bisogno, ma poi gli infermieri no… - trash_italiano : Vabbè almeno tra un mese torna Uomini e Donne. - fisco24_info : Tra un mese le elezioni regionali, banco di prova per governo e maggioranza: (AGI) - Sette regioni, diciotto milion… - ex_smiles : RT @_ichooseoned: io ancora non realizzo che questo esserino bellissimo tra meno di un mese sarà padre -

Ultime Notizie dalla rete : Tra mese Tra un mese le elezioni regionali, banco di prova per governo e maggioranza AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus Corea del Sud, boom di contagi: rafforzate le misure a Seul

La Corea del Sud ha deciso di rafforzare le misure anti-coronavirus a Seul e nelle aree circostanti dopo aver registrato il numero giornaliero di contagi più alto da cinque mesi questa parte.

Coronavirus, le restrizioni dei sindaci della Campania per Ferragosto

Numerosi sindaci della Campania hanno deciso di disporre ulteriori restrizioni in occasione delle festività di Ferragosto, vietando aperitivi e falò. La recente nuova ondata italiana di contagi da cor ...

La Corea del Sud ha deciso di rafforzare le misure anti-coronavirus a Seul e nelle aree circostanti dopo aver registrato il numero giornaliero di contagi più alto da cinque mesi questa parte.Numerosi sindaci della Campania hanno deciso di disporre ulteriori restrizioni in occasione delle festività di Ferragosto, vietando aperitivi e falò. La recente nuova ondata italiana di contagi da cor ...