Saronno, dallo scopone scientifico a Risiko: la ludoteca si trasferisce in piazza (Di sabato 15 agosto 2020) Una serie di momenti di incontro e intrattenimento per tutte le generazioni in piazza La Malfa. Li sta organizzando Il Tassello, associazione giovanile saronnese che propone la ludoteca in piazza. Il ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Saronno dallo Saronno, dallo scopone scientifico a Risiko: la ludoteca si trasferisce in piazza Il Giorno Cantù-Asnago, lavori entro un anno

Dopo un secolo, si potrà dire addio al vecchio ponte. Già affidato il progetto, intervento da 7 milioni di euro .

Città di Varese Serie D, per il centrocampo c’è l’ex Pro Sesto Manuel Romeo

Altro arrivo in casa Città di Varese che, a sei giorni dall’inizio della preparazione, sta completando la rosa da mettere a disposizione di David Sassarini. Questa mattina è stato annunciato il centro ...

Dopo un secolo, si potrà dire addio al vecchio ponte. Già affidato il progetto, intervento da 7 milioni di euro .Altro arrivo in casa Città di Varese che, a sei giorni dall’inizio della preparazione, sta completando la rosa da mettere a disposizione di David Sassarini. Questa mattina è stato annunciato il centro ...