Positano, guardie ambientali per i controlli anti-Covid (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPositano (Sa) – Una squadra di dieci guardie ambientali, coordinate dall’assessore Guarracino e posizionate nelle zone nevralgiche di Positano dove avranno il compito di invitare turisti e cittadini ad indossare la mascherina e, nel caso non l’avessero con se, a consegnarne una loro. Così Positano si appresta ad affrontare il Ferragosto, con la gioia per il paese tornato ad essere meta di tanti turisti, ma anche il timore per un virus che non è sparito e circola ancora. Proprio in virtù delle norme anti Covid, questo ferragosto si terranno solo le funzioni religiose, che saranno svolte in totale sicurezza; come annunciato dal sindaco Michele De Lucia, nessuno spettacolo pirotecnico ... Leggi su anteprima24

