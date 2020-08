PL2 GP Spagna 2020 – Hamilton davanti, ma Verstappen vola nel passo gara (Di sabato 15 agosto 2020) PL2 GP Spagna 2020 – Lewis Hamilton è il più veloce nella seconda sessione di prove libere, caratterizzata da un caldo infernale con ben 49 gradi! L’inglese ha stampato un ottimo 1:16.883, rifilando 287 millesimi al compagno Valtteri Bottas che ha chiuso in seconda posizione. Terzo posto per Max Verstappen ad 821 millesimi, ma molto veloce sul passo gara, come vedremo dopo. Sorprese di giornata Daniel Ricciardo e Romain Grosjean che hanno chouso in quarta e quinta posizione. Sorprende soprattutto la Haas, che con molte parti della Ferrari 2019 è andato perfino meglio della SF1000. Infatti, Charles Leclerc è appena dietro, in sesta posizione a pochi millesimi dal francese. Settimo Carlos Sainz con la prima McLaren, seguito da ben quattro ... Leggi su sport.periodicodaily

infoitsport : GP Spagna 2020 – Risultati PL2 - SmorfiaDigitale : GP Spagna 2020 Risultati PL2 | - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: l'analisi del passo gara nelle simulazioni di long-run durante le PL2 del #SpanishGP - FormulaPassion : #F1: l'analisi del passo gara nelle simulazioni di long-run durante le PL2 del #SpanishGP - FormulaPassion : #F1: i risultati delle PL2 del #SpanishGP -