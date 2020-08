Neuer: «Non abbiamo mollato un minuto. Dispiace per Ter Stegen» (Di sabato 15 agosto 2020) Manuel Neuer ha commentato nel post partita la schiacciante vittoria del Bayern Monaco contro il Barcellona. Le sue parole Manuel Neuer ha commentato nel post partita la schiacciante vittoria del Bayern Monaco contro il Barcellona. Queste le sue parole. «Avete visto che non abbiamo mollato un minuto e volevamo sempre giocare all’attacco. Ovviamente c’è anche il Barcellona che è forte in avanti. abbiamo cercato di giocare nella loro area fino alla fine e in questo modo abbiamo vinto. Mi Dispiace per Ter-Stegen per tutti i gol che ha subito, ovviamente è un bene per noi ma non augureresti una roba del genere a nessun tuo compagno di nazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

