Marettimo, l’ex sindaco di Trapani vittima di un gavettone afferra ai testicoli un 17enne e riceve una testata (Di sabato 15 agosto 2020) Entrambi sono finiti in ospedale. Girolamo Fazio fornisce una versione opposta a quella dei testimoni: «Io l’ho solo sfiorato e ho subito la frattura dell’osso del sopracciglio e nove punti di sutura tra interni ed esterni» Leggi su lastampa

