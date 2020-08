L’Anpi si schiera con Elodie: “Vittima di orrendi insulti sessisti dai fan di Salvini. L’odio è l’arma dei miseri” (Di sabato 15 agosto 2020) “Massima e partigiana solidarietà alla cantante Elodie vittima di orrendi insulti sessisti. L’odio è l’arma dei miseri”. L’Anpi si schiera a sostegno di Elodie e in un tweet pubblicato sull’account nazionale prende posizione contro l’ondata di odio social che si è scatenata nelle scorse ore contro la cantante, da parte dei sostenitori della Lega e di Matteo Salvini. Tutto è iniziato con le ultime dichiarazioni da lei rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera. “Non mi piace come la Lega accalappia voti – aveva detto Elodie – Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande ... Leggi su ilfattoquotidiano

