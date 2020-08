Ipotesi-choc su Gioele: "È rimasto ucciso nell'incidente stradale" (Di sabato 15 agosto 2020) Valentina Raffa La pista: il piccolo non era sul seggiolino, fatale l'impatto tra l'auto della madre e il furgone Viviana Parisi, alla guida della sua Opel Corsa grigia, sta percorrendo la A20 Messina-Palermo e nella galleria Pizzo Turda, a Caronia, azzarda il sorpasso di un furgone dell'Anas. La velocità È sostenuta per cui l'impatto È violento. Non si È trattato di un lieve incidente come finora È stato riferito ufficialmente, tutt'altro. Dopo il contraccolpo che ha lasciato segni evidenti sulla fiancata laterale sinistra del furgone, quest'ultimo sbanda e impatta contro il marciapiede a destra. Scoppiano entrambe le ruote destre. Anche l'auto di Viviana perde una ruota che si suppone sia scoppiata. Viviana riprende il controllo della ... Leggi su ilgiornale

LEGGI ANCHE --> Viviana Parisi, spunta una telefonata al numero d'emergenza: «C'è stato un incidente e c'è anche un bambino» Il racconto dei misteriosi testimoni che avrebbero visto la dj scavalcare i ...

