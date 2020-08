Inter-Shakhtar Donetsk, Van Persie: “Conte ha portato struttura. Pronostico? 2-1 per i nerazzurri” (Di sabato 15 agosto 2020) “L’Inter è sempre stata una grande società ma non sempre come adesso. Antonio Conte ha portato struttura ed è chiaro come vuole che giochino. Mi ha detto che l’allenatore è molto chiaro su come vuole che la squadra giochi in tutte le posizioni. E vuole che la sua squadra sia super, super in forma“. Queste le dichiarazioni di Robin Van Persie, ex attaccante dell’Arsenal, ai microfoni del sito della Uefa sulla semifinale di Europa League che vedrà in campo l’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Occhi puntati su Lukaku: “Ha fatto bene in campionato come in Europa League. Ha ritrovato la fiducia e posso vedere chiaramente che la squadra e l’allenatore sono in sintonia. Stanno andando molto ... Leggi su sportface

