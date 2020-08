Il saluto di Longo: “Toro, è stato bello allenarti” (Di sabato 15 agosto 2020) Il suo addio non è certo una novità, dato che il Torino ha deciso di puntare su Marco Giampaolo per la prossima stagione, come vi avevamo anticipato prima dell’ufficialità, tuttavia Moreno Longo ha voluto salutare il club granata attraverso un post su Instagram: “Ciao Toro, è stato duro, faticoso, rischioso ma estremamente bello poterti allenare. Per me che sono un tuo figlio del Filadelfia è stato un onore poterti portare alla salvezza in una situazione così difficile, così piena di insidie (ci si è messa pure la pandemia), così complicata, mai così da Toro come in questa situazione. Quando pensi sia tutto avverso e tutto vada storto ci metti la tenacia e la caparbietà di chi è granata fino al midollo e riesci non mollando ... Leggi su alfredopedulla

