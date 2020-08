Il furgone si ribalta, operatore ecologico salvato dai vigili del fuoco (Di sabato 15 agosto 2020) Montignoso, Massa Carrara,, 15 agosto 2020 - Brutta disavventura per un giovane operatore ecologico alla guida di un furgone della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti nel Comune di Montignoso. ... Leggi su lanazione

lightmoon972 : RT @qn_lanazione: Il furgone si ribalta, operatore ecologico salvato dai vigili del fuoco - qn_lanazione : Il furgone si ribalta, operatore ecologico salvato dai vigili del fuoco - iltirreno : L'incidente è avvenuto questa mattina al Cinquale. L'operatore ecologico è stato portato in ospedale in codice gial… - Iw1prt_Alberto : RT @NBCreteregione: EGNA. FURGONE SI RIBALTA IN A22 - - sulsitodisimone : RT @NBCreteregione: EGNA. FURGONE SI RIBALTA IN A22 - -

Ultime Notizie dalla rete : furgone ribalta Il furgone si ribalta, operatore ecologico salvato dai vigili del fuoco La Nazione Il furgone si ribalta, operatore ecologico salvato dai vigili del fuoco

Montignoso (Massa Carrara), 15 agosto 2020 - Brutta disavventura per un giovane operatore ecologico alla guida di un furgone della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti nel Comune di Montignoso.

Si ribalta con il furgone dei rifiuti, pompieri al lavoro per mezz'ora per tirarlo fuori

L'incidente è avvenuto questa mattina al Cinquale. Soltanto un'ora dopo la strada è stata liberata. L'operatore ecologico è stato portato in ospedale in codice giallo MONTIGNOSO. Brutta disavventura p ...

Montignoso (Massa Carrara), 15 agosto 2020 - Brutta disavventura per un giovane operatore ecologico alla guida di un furgone della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti nel Comune di Montignoso.L'incidente è avvenuto questa mattina al Cinquale. Soltanto un'ora dopo la strada è stata liberata. L'operatore ecologico è stato portato in ospedale in codice giallo MONTIGNOSO. Brutta disavventura p ...