GP Austria FP3 Moto3 | piove | tutto invariato

La pioggia della notte porta una pista umida per le FP3 del GP d'Austria classe Moto3. In queste condizioni, i piloti non hanno la possibilità di migliorare i riferimenti di ieri, perciò la classifica combinata è destinata a rimanere intatta. Ciononostante, si è vista molta attività in pista. Le previsioni meteo infatti danno possibilità di pioggia per oggi pomeriggio. Una situazione come quella di questa mattina, con una pista umida che va pian piano ad asciugarsi, potrebbe replicarsi già nella qualifica. Ragion per cui tutti i team hanno provato a fare almeno qualche giro, anche per studiare eventuali strategie in vista delle prove ufficiali.

