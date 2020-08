Fast Friday a Indy, vola Marco Andretti. Fernando Alonso è 25° (Di sabato 15 agosto 2020) stato Marco Andretti il più veloce del Fast Friday, l'ultima sessione di prove libere di venerdì, alla vigilia delle qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis, in programma il prossimo 23 agosto. Il ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Si è completata anche la terza giornata di prove a Indy, il Fast Friday nel quale i motori delle vetture vengono "liberati" per dare la stessa potenza che avranno anche in qualifica. Al termine del t ...