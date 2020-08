Evenepoel, i primi esami rincuorano. La Gazzetta riferisce: «Non ha niente di rotto» (Di sabato 15 agosto 2020) Già le prime notizie comunicate in telecronaca erano positive, ma quanto ha riferito poco fa La Gazzetta dello Sport dall'ospedale Sant'Anna di Como va oltre ogni aspettativa. Nell'incidente che lo ... Leggi su cicloweb

