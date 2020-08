Dossier Viminale, migranti: sbarchi aumentati del 148% “Colpa della Tunisia” (Di sabato 15 agosto 2020) I dati del “Dossier Viminale” che racchiude un anno di attività del ministero dell’Interno. Calano i delitti ma aumentano i femminicidi nel periodo lockdown. Aumentano inesorabilmente i contagi da coronavirus e aumentano in un anno del 148% gli sbarchi di migranti in Italia. Le due cose non per forza debbono essere collegate, ma qualcosa che non va nell’emergenza migranti e Covid, è indubbio che esista. Oggi il ministro Luciana Lamorgese ha presentato il Dossier Viminale che riguarda un anno di attività del ministero dell’Interno. Il 2019-2020 è stato caratterizzato da un ritorno dei flussi migratori: sono 21.618 arrivi tra l’1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020 contro ... Leggi su chenews

