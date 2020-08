Cecilia Rodriguez dice addio a Ignazio Moser: lui flirta con una nota attrice (Di sabato 15 agosto 2020) Ignazio Moser beccato con Anna Safroncik Dopo tre anni di intenso amore, la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra essere giunta al capolinea. Come tutti ben sanno la modella e lo sportivo si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 2 e da quel momento in poi non si sono più lasciati. In questo lungo periodo di convivenza i due ragazzi hanno praticamente condiviso tutto postando il loro quotidiano sui loro rispettivi canali social. Addirittura hanno trascorso insieme la quarantena, di conseguenza nessuno si sarebbe aspettato una crisi in questo periodo estivo. Si sono davvero lasciati? Stando a quanto riporta il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi, l’ex gieffino avrebbe perso la testa ... Leggi su kontrokultura

