Carl Philip di Svezia e Sofia, la favola moderna di un amore che può tutto (Di sabato 15 agosto 2020) Il legame tra Carl Philip di Svezia e di sua moglie Sofia non è frutto di una storia qualsiasi, di quelle cui i matrimoni regali, le foto e i sorrisi ci abbiano mai abituati. E la ragione, con tutta probabilità, sta nella natura poco «blasonata» di un amore che è bastato a se stesso, più forte di qualsivoglia convenzione – e costrizione – sociale. Leggi su vanityfair

Lui era un principe playboy. Lei una modella nota, soprattutto, per i servizi in bikini e le apparizioni televisive. Sembrava che in comune non avessero nulla. Invece, l'unione nata nel 2010 ha vinto ...

L'emergenza Coronavirus ha sconvolto anche i piani dei reali, che per l'estate 2020 hanno deciso di non allontanarsi troppo da casa. Tra un castello e una residenza di campagna, del resto, le opzioni ...

