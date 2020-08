Addio Ducati, Petrucci: 'Capisco Dovizioso' (Di sabato 15 agosto 2020) Compagni uniti dalla stessa sorte. Danilo Petrucci ha iniziato il Mondiale sapendo già di non rientrare nei piani della Ducati futura, con Andrea Dovizioso anche lui adesso costretto a fare le valigie ... Leggi su gazzetta

È pole di Maverick Vinales alle qualifiche per il Gp d’Austria della MotoGp. Il pilota spagnolo a bordo della sua Yamaha ha chiuso con un 1’23?450, 68 millesimi più veloce della Ducati di Jack Miller, ...Andrea Dovizioso ha deciso di non proseguire la sua avventura MotoGP in Ducati. Simone Battistella, il suo manager, ha comunicato ufficialmente la notizia. Andrea Dovizioso ha scelto di non continuare ...