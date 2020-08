Virtus Bologna, niente ritiro a Folgaria per Markovic: è in attesa del doppio tampone negativo (Di venerdì 14 agosto 2020) Non è partito insieme ai compagni di squadra per il ritiro a Folgaria Stefan Markovic, playmaker della Virtus Bologna che attende il secondo tampone negativo. Come riportato dal club, il serbo era infatti risultato debolmente positivo al Covid-19 pochi giorni fa e non raggiungerà i compagni fin quando non sarà completamente guarito. Leggi su sportface

