Ultime Notizie Roma del 14-08-2020 ore 12:10 (Di venerdì 14 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio aumentano i contagi in Italia sono 523 in un giorno 6 morti una situazione di transizione con tendenza un progressivo peggioramento si legge nel monitoraggio settimanale di Ministero della Salute istituto superiore della sanità caos negli aeroporti nei porti intanto nel primo giorno di test obbligatori per chi torna da Spagna Grecia Croazia e Malta allarme per l’ipotesi di nuovi lockdown inevitabili sulla situazione sfugge dice il coordinatore del comitato tecnico scientifico Miozzo E allora andiamo a vedere le Notizie principali e gli aggiornamenti secondo L’ultimo bollettino in Italia si sono registrati 523 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore monitoraggio istituto superiore sanità Ministero della Salute dicevamo tendenza un ... Leggi su romadailynews

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Parigi e Marsiglia zone rosse. Il covid corre negli Usa: 53mila nuovi casi. In Germania… - fanpage : Torna la paura #Covid_19 in Francia. è record di contagi. 2600 casi nelle ultime 24 ore - simona_mondelli : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… - SignorAldo : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: a scuola senza distanziamento, basta la mascherina Fanpage.it Coronavirus: von der Leyen, accordo Ue per acquisto 400mln dosi vaccino Astrazeneca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - La Commissione Ue ha concluso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 in preparazione da Astrazeneca. Lo ha ...

Coronavirus: in Basilicata 4 nuovi casi e 13 guarigioni

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - La conferma di quattro nuovi casi di contagio - per quattro giovani di Palazzo San Gervasio (Potenza) rientrati da una vacanza a Malta - e 13 guarigioni, delle quali 12 che ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - La Commissione Ue ha concluso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 in preparazione da Astrazeneca. Lo ha ...(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - La conferma di quattro nuovi casi di contagio - per quattro giovani di Palazzo San Gervasio (Potenza) rientrati da una vacanza a Malta - e 13 guarigioni, delle quali 12 che ...