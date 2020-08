Uffizi, una mostra virtuale per celebrare la festa dell'Assunzione (Di venerdì 14 agosto 2020) “Perpetua virginitas”: una mostra virtuale con protagonisti due capolavori “gemelli” di Andrea Del Sarto, l'Assunta Panciatichi e l'Assunta Passerini, per celebrare la festività cristiana dell'Assunzione di Maria in cielo, coincidente con il Ferragosto. L'ipervisione, a cura di Anna Bisceglia, è presentata dalle Gallerie degli Uffizi ed è online da oggi sul sito del museo (all'indirizzo www.Uffizi.it/mostre-virtuali/assunta-andrea-del-sarto). Celebrato il 15 di agosto, il passaggio di Maria al cielo non solo nello spirito ma anche nel corpo, in quanto madre di Cristo, nasce molto presto nella devozione cristiana e si afferma soprattutto durante il Medioevo e nei secoli successivi. La Galleria Palatina di Palazzo Pitti ne ... Leggi su agi

Uffizi, Palazzo Pitti e Boboli aperti per Ferragosto

Gli orari di visita saranno quelli ordinari: Galleria degli Uffizi 9-18,30; Giardino di Boboli 8,45-18,30;P alazzo Pitti 8,30-13,30. A Palazzo Pitti, per coloro che entrano prima delle 9,25, è attiva ...

