Tragedia al Lido di Latina: morto un ragazzo di 15 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Nonostante i tentativi di salvataggio, un ragazzo di 15 anni è morto annegato al Lido di Latina. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare il giovane nigeriano sulla spiaggia nei pressi dello stabilimento Tortuga. I bagnini erano usciti in mare dopo la richiesta di aiuto lanciata dai genitori per soccorrere il figlio che stava affogando. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del 118 che dopo avere tentato di atterrare in spiaggia ha optato per un terreno alle spalle della lungomare. Il giovane è stato ripescato dalle onde a 50 metri da riva. Dopo essere stato issato sul pattino il ragazzo è stato portato a riva dove per lunghissimi minuti i sanitari hanno cercato rianimarlo, ma la situazione era disperata e il giovane è ...

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di centinai di bagnanti presenti in quel momento in spiaggia. Il giovane è entrato in acqua per fare il bagno, ma è stato trascinato via dalla forte corrente ...

