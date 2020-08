Traffico Roma del 14-08-2020 ore 18:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovato in ascolto in studio Roberta brondo Traffico nella norma lungo l’intero anello del raccordo anulare orientamenti per incidente sulla via Cassia all’altezza di via Giacomo Andreassi Traffico intenso con code sulla via Pontina da Spinaceto a Castel di Decima in direzione Latina resta intenso il Traffico lungo il litorale tra Lido di Ostia e Torvaianica ma senza problematiche di rilievo giornate di partenze per molti vacanzieri i primi rientri in città in questo venerdì 14 di agosto ad agevolare gli spostamenti l’assenza di mezzi pesanti che resteranno Fermi sull’intera rete via Nazionale fino alle 22 Domani non stop dalle 7 alle 22 a Leo per accertamenti tecnici resta chiusa via Cesare Frugoni si tratta della strada che da via di Val ... Leggi su romadailynews

Un incendio è divampato, poco prima delle 15, in via del Quadrato. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il vento a ren ...

TRAFFICO DA 'BOLLINO ROSSO' PER IL WEEKEND DI FERRAGOSTO

ROMA - Al via il week end di Ferragosto che prevede bollino rosso oggi per le ultime partenze verso le mete di vacanza. Lo rileva l'Anas. A partire da domani e fino alla mattina di domenica, si preved ...

