Traffico Roma del 14-08-2020 ore 11:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi si mantiene tutto sommato scorrevole la circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari mentre sulla Roma L’Aquila Teramo permangono incolonnamenti per lavori in corso tra Vicovaro Mandela e Carsoli in direzione dell’Aquila al centro la polizia locale Ci segnano ancora un incidente sul Lungotevere Tor di Nona all’altezza di ponte Umberto raccomandiamo le dovute attenzioni Anche perché è segnalata la presenza di olio lungo la sede stradale incidente Code in viale di Tor di Quinto all’altezza del Largo dell’arma di Cavalleria in direzione del centro all’ostiense da registrare un incidente avvenuto in via Pellegrino Matteucci all’altezza di via Giacomo Bove inevitabili le ripercussioni ... Leggi su romadailynews

viabilitasdp : 11:50 #A24 Lavori in uscita a Carsoli-Oricola fino alle 19:49 del 14/08/2020 provenendo da Roma . - PLRomaCapitale : #Roma - Via di Casal Selce - #Traffico rallentato causa #incidente altezza Via del Casale delle Pantanelle - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Piazza San Pietro alle 12:00 Recita della Preghiera dell'Angelus e Benedizione Apostolica di Papa… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma Viale di Tor di Quinto - #Incidente altezza Via Flaminia - romadailynews : Traffico Roma del 14-08-2020 ore 11:30: Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Conte insostituibile o al capolinea? Dibattito fra giornali

Rischia di tradursi in una beffa metaforica e personale la corsa odierna di Giuseppe Conte a Genova per inaugurare, a due anni esatti dalla tragedia che costò la vita a 43 persone, la “radura della m ...

Criminalità, Capacchione (Pd): rischio mafia in settori strategici

Roma, 14 ago. (askanews) - "Logistica, grande distribuzione, rifiuti. E inoltre, servizi di cura della persona. Sono i comparti a maggior rischio di infiltrazione criminale, i settori nei quali - non ...

Rischia di tradursi in una beffa metaforica e personale la corsa odierna di Giuseppe Conte a Genova per inaugurare, a due anni esatti dalla tragedia che costò la vita a 43 persone, la “radura della m ...Roma, 14 ago. (askanews) - "Logistica, grande distribuzione, rifiuti. E inoltre, servizi di cura della persona. Sono i comparti a maggior rischio di infiltrazione criminale, i settori nei quali - non ...