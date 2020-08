Tianna Gregory, la modella famosa nel web non solo per le sue forme (Di venerdì 14 agosto 2020) Tianna Gregory è una modella statunitense di 31 anni che ha iniziato la sua carriera all'età di 15. Grazie all'avvento dei social network è diventata famosa nel web non solo per le sue forme da vera pin-up ma anche per una certa qualità calcistica.Nata a South Lake Tahoe, California e “cresciuta” sul web: Tianna Gregory è ormai la star di Instagram. Oltre 4 milioni di seguaci e tante foto “hot” hanno conquistato il popolo dei social. La bellezza americana ha lavorato e posato per numerose riviste e brand famosi ed ha anche fondato una sua linea di fitness, chiamata NEWD. Leggi su ilfogliettone

jrca50372 : RT @chica_calendari: Tianna Gregory, una sensual modelo que robará tu aliento... ?? - chica_calendari : Tianna Gregory, una sensual modelo que robará tu aliento... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tianna Gregory Kim Kardashian, Amber Rose, Rihanna: lato B più sexy su Instagram, la classifica Blitz quotidiano