Si tuffa per fare il bagno con gli amici ma non riesce a tornare a riva: 16enne muore annegata nel lago Maggiore (Di venerdì 14 agosto 2020) Si era appena tuffata per un bagno con gli amici, intorno alle 17.45, ma dopo essere andata subito in difficolta’ non e’ riuscita a tornare a riva. La tragedia si è consumata ad Arolo di Leggiuno (Varese), ai confini con il Verbano. Una ragazzina di 16 anni ha così perso la vita oggi nelle acque del lago Maggiore. Sul posto, allertati dagli amici della giovane, sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero e la Guardia costiera del lago Maggiore, ma per la sedicenne di origine araba non c’e’ stato nulla da fare: il suo corpo e’ stato recuperato dopo oltre un’ora.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Tragico tuffo nel Lago Maggiore, 16enne muore annegata

Varese, 14 agosto 2020 - Una adolescente è morta oggi nelle acque del lago Maggiore. La 16enne si era appena tuffata per un bagno con gli amici, intorno alle 17.45, ma dopo essere andata subito in dif ...

